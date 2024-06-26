Отдел экономики 02:47

Четвертьвековой юбилей партнерства Азербайджана и Азиатского банка развития (АБР) его глава Масацугу Асакава отметил в Баку, где его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Выразив удовлетворение ходом успешного 25-летнего сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком, стороны обсудили проблемы стратегического развития Азербайджана, в том числе, связанные с вопросами «зеленого» перехода.

Президент Ильхам Алиев отметил поддержку АБР развитию сфер экономики Азербайджана, имеющих важное значение как для страны, так и для регионального сотрудничества. Глава азербайджанского государства также высоко оценил безусловную поддержку Азиатского банка развития по финансированию проектов транспортировки азербайджанского газа в Европу, тогда как финансовые институты Европы не проявляли должного внимания к этому важному для них вопросу, допуская задержки с финансированием проектов, а то и просто отказывая в ней. К слову, похожая картина наблюдается и сегодня. Оставшаяся без российского газа Европа, остро нуждающаяся в наращивании экспорта азербайджанского газа, с одной стороны обратилась к нашей стране посредством руководства Еврокомиссии и отдельных стран ЕС с просьбой вдвое увеличить объемы поставок, а с другой, явно не торопится выделять финансирование на расширение для этого мощностей Южного газового коридора в Европе. Уж не придется ли в этой связи вновь обращаться за помощью к АБР? Или, возможно, зимние холода подтолкнут Брюссель к более активным действиям? Правда, в официальной хронике о встрече президента Ильхама Алиева и главы АБР Масацугу Асакавы об этом не сообщается. Отмечено лишь, что в ходе беседы главы государства с руководителем АБР были затронуты вопросы производства и экспорта зеленой энергии. Отметив важность создания в Азербайджане зон зеленой энергии, в том числе, строительства гидроэлектростанций на освобожденных от оккупации территориях, Ильхам Алиев рассказал гостю, что в этом регионе уже создан гидроэнергетический потенциал мощностью до 270 мегаватт, а сейчас обсуждаются возможности наращивания его до 500 мегаватт.

Помимо этого, состоялся обмен мнениями по дальнейшему расширению связей государств Центральной Азии с Азербайджаном в сфере транспорта, включая вопросы сотрудничества в связи с проектом прокладки железнодорожной магистрали в рамках МТК «Север-Юг». Отметим, что встреча с президентом Алиевым завершила серию переговоров и многочисленных деловых встреч, которые господин Асакава провел в столице Азербайджана. В частности, глава АБР провел переговоры с членом Совета директоров АБР, министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым, на которой обсуждалась текущая ситуация и будущие направления сотрудничества АБР и Азербайджанской Республики на основе конкретных проектов. Но самые добрые слова и пожелания прозвучали под сводами Национального музея ковра, где состоялось мероприятие, посвященное 25-летию партнерства между Азербайджаном и Азиатского банка развития, в котором участвовали члены Администрации президента и правительства, депутаты Милли Меджлиса, руководители крупных компаний и представительств международных финансовых и экономических институтов, действующих в нашей стране. На церемонии было отмечено, что основа сотрудничества Азербайджана с АБР была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, по указанию которого 29 октября 1999 года Азербайджан официально оформил присоединение к «Соглашению о Создание Азиатского банка развития». После чего АБР в течение 25 лет принимал активное участие в экономических реформах и финансировании приоритетных инфраструктурных проектов.

Так, по состоянию на 1 апреля 2024 года, в рамках сотрудничества между АБР и Азербайджаном реализованы программы финансирования на сумму 4,2 миллиарда долларов. Кроме того, объем проектов и программ, осуществленных на основе кредитов, которые привлекло правительство, составил 3,2 миллиарда долларов. Кроме того, на проекты и программы, реализуемые по кредитам, предоставленным под государственные гарантии азербайджанским предприятиям, было выделено 930 миллионов долларов, а еще 62 миллиона долларов АБР выделил на прямое финансирование частного сектора. Помимо этого, Азиатским банком развития с целью поддержки проектов, реализуемых в нашей стране, были предоставлены гранты и техническая помощь. Эти программы сотрудничества охватывают такие сферы, как транспорт, управление государственными финансами, энергетику, водоснабжение, городскую инфраструктуру и другие секторы экономики. Выступивший на церемонии министр финансов Самир Шарифов, отметил, что за последние 25 лет Азербайджан приобрел в лице АБР сильного и надежного партнера по развитию, который внес вклад в ход экономических реформ и инфраструктурных проектов, реализуемых в нашей стране на основе приоритетов правительства.

Напомнив, что под руководством президента Ильхама Алиева был принят стратегический документ по социально-экономическому развитию Азербайджана до 2030 года, включающий амбициозные программы и проекты, основанные на национальных приоритетах, министр Самир Шарифов выразил уверенность, что АБР, как и прежде, продолжит оказывать финансовую, техническую и консультативную поддержку правительству в качестве экономического и финансового партнера. В ответном слове Масацугу Асакава отметил, что АБР целиком и полностью привержен выполнению функций банка, поддерживающего климат в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и намерен предоставить к 2030 году климатическое финансирование в размере 100 миллиардов долларов. Глава АБР также одобрил усилия правительства Азербайджанской Республики в направлении энергоперехода и его стратегическую цель увеличить долю возобновляемой энергии до 30 процентов. Отметив серьезное внимание, которое Азербайджан уделяет инновационным инициативам по устойчивому городскому транспорту (электромобильность, цифровизация железных дорог, высокоскоростная железная дорога, улучшение системы метро, а также опреснение морской воды и обеспечение безопасного водоснабжения), Масацугу Асакава подчеркнул, что во всех этих проектах АБР готов предложить Азербайджану свою поддержку. В завершении глава АБР высоко оценил деятельность Азербайджана по подготовке к проведению COP29. По словам Асакавы, это глобальное мероприятие выведет Азербайджан страну в число лидеров, а также укрепит роль нашей страны в решении глобальных проблем, связанных с изменением климата.