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Третий кандидат в президенты Ирана от лагеря консерваторов, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Саид Джалили отдал свой голос на выборах, посетив избирательный участок в мечети Имама Хасана в Тегеране, сообщает агентство IRNA. Из трех участников гонки из числа консерваторов первым проголосовал спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, за ним - экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади. Единственный кандидат в президенты Ирана от крыла реформистов Масуд Пезешкиан решил проголосовать на избирательном участке в медицинском комплексе Фирузабади в пригороде Тегерана.

* * * 11:11 Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в первые минуты после открытия избирательных участков проголосовал на выборах президента. «День выборов - это день радости и счастья для нас, иранцев, повышение явки - потребность для исламской республики, - сказал Хаменеи. - Рекомендуем всем серьезно отнестись к вопросу голосования и принять участие в этом важном политическом событии». Он подчеркнул, что от участия иранцев в голосовании зависит «прочность [строя] исламской республики, ее достоинство и честь».

Спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф первым из четырех кандидатов в президенты Ирана отдал свой голос на выборах, сообщило агентство Tasnim. Галибаф пришел на избирательный участок, расположенный в мечети Шаха Абдул-Азима в пригороде Тегерана. В ней похоронен погибший при падении вертолета президента страны Ибрагима Раиси глава МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан. Вторым после Галибафа свой голос на президентских выборах отдал экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади. Также проголосовали исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбар, глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи, командующий армией генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави, глава МВД Ахмад Вахиди, снявший накануне свою кандидатуру с выборов мэр Тегерана Алиреза Закани, глава Совета по определению политической целесообразности аятолла Садек Лариджани и секретарь Совета Мохсен Резаи, экс-глава МИД Мохаммад Джавад Зариф и экс-президент Мохаммад Хатами.

* * * 08:53 Избирательные участки для голосования на выборах президента Ирана открылись по всей стране в 08:00 по местному времени (08:30 по бакинскому времени). Представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами сообщил, что закрытие участков запланировано на 18:00, но в случае возникновения необходимости есть возможность продлить их работу.