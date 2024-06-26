Генсек ООН прилетит в Баку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что планирует приехать в Баку для участия в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

"Да, конечно, - сказал он в ответ на вопрос о планах посетить конференцию. - Я всегда посещал конференции COP, я приезжаю на их начало и окончание".

"Я ожидаю, что именно она станет моментом перемен в том смысле, что наступит момент глобального признания того, что мы движемся к пропасти", - добавил Гутерриш.

COP29 пройдет в столице Азербайджана в ноябре 2024 года.