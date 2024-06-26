США возобновят поставки авиабомб Израилю

США возобновят поставки в Израиль 500-фунтовых авиабомб. Они были прекращены в апреле из-за беспокойства США касательно военной операции Армии обороны Израиля в Рафахе. Об этом пишет Axios.

«Речь идет о 1700 авиабомбах. Бомбы будут доставлены по завершении израильской операции в Рафахе, которое, как ожидается, состоится через две недели. Израилю эти авиабомбы нужны на случай, если бои с «Хезболлой» на северной границе перерастут в полную войну», – отмечает издание.

Кроме того, другой источник уточнил Axios, что пауза в поставках Израилю касается только 2000 фунтов бомб. А задержка с поставками 500-фунтовых авиабомб связана с тем, что «их «смешивали» с 2000-фунтовыми авиабомбами в одной партии».