Байден проиграл дебаты и, вероятно, выборы продолжение главной темы

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

Первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом подтвердили опасения американских демократов о том, что их кандидат не «вытягивает выборы». Комментаторы CNN, в общей сложности десять человек, собравшиеся в студии сразу после окончания полуторачасовых дебатов, были единодушны во мнении: смотреть на Байдена было неловко и больно.

Президент исключительно неудачно начал свое выступление. Он говорил слишком тихо, каким-то скрипучим языком, порой не мог найти нужных слов и слишком торопился, в результате к концу предложения терял мысль. Иногда Байден допускал серьезные оплошности. В частности, сказал, что его администрация «побила Medicare» (программа страхования здравоохранения для миллионов американцев). Он, наверное, хотел сказать «укрепила».

Первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом подтвердили опасения американских демократов

Трамп не мог вновь не обратиться к теме умственного здоровья своего конкурента. Когда речь шла о миграционном кризисе на границе США и Мексики, экс-президент сказал по поводу комментария Байдена: «Я вообще не понял, что он хотел сказать в конце предложения. Я не думаю, что он сам понял, что сказал».

Дебаты еще продолжались, а в социальных сетях, чатах и е-мейлах появились сотни комментариев испуганных сторонников Байдена, которые были шокированы его дрожащим голосом, неубедительными ответами и откровенным замешательством.

Обеспокоенность возрастом Байдена, о котором столько говорилось в последние месяцы, вырвалась наружу и стала достоянием нации. Общим лейтмотивом было: да, старина Джо сильно сдал после выборов 2020 года, когда он переиграл на дебатах Трампа. А некоторые успокоительные рассуждения сторонников президента о том, что у того есть еще пять месяцев до выборов, чтобы набрать нужную форму, никого не убеждают. Не наберет!

Что же касается Дональда Трампа, то он прислушался к советам своих помощников. В этот раз он не был, как обычно, агрессивен, а прерывать оппонента не мог, так как в те минуты, когда говорил Байден, его микрофон был отключен.

В Сети появились сотни комментариев испуганных сторонников Байдена, которые были шокированы его дрожащим голосом, неубедительными ответами и откровенным замешательством

В то же время Трамп неоднократно не отвечал по существу на вопросы модераторов и исполнял собственную арию, которую хотел донести до публики. Так было, когда его спросили, как он намерен депортировать миллионы нелегальных мигрантов, которые уже давно живут в Америке, или, например, выполнит ли он свое обещание помиловать тех преступников, которые 6 января 2021 года взяли штурмом Капитолий. Ответов на это он не дал, и модераторы вновь и вновь повторяли вопросы, но все было напрасно.

Трамп, как обычно, много лгал. Самый шедевральный его ответ: «У меня не было секса со Сторми Дэниэлс» (порнозвезда, которая в деталях поведала суду об их интимной встрече в 2006 году и которой Трамп дал взятку в 130 тысяч долларов, чтобы та молчала). Мимо этого, конечно, не мог пройти Байден, проявивший в этот момент недюжинный сарказм. «У этого человека мораль уличного кота», - сказал он, напомнив, что Трамп совершил адюльтер, когда его супруга была беременной.

Разумеется, модераторы задали обоим вопрос о самых горячих конфликтах в мире - в Украине и на Ближнем Востоке. Трамп вновь несколько раз повторил свою мантру о том, что если бы он был президентом, то никаких войн не было бы - Владимир Путин не напал бы на Украину, а ХАМАС - на Израиль. Свежо предание, да верится с трудом.

Трамп, как обычно, много лгал

Байден снова сказал, что Путина надо остановить в Украине, иначе он пойдет наступать дальше на страны Западной Европы. Президент говорил правильные слова о необходимости укреплять единство НАТО, но это был абсолютный повтор его предыдущих заявлений - ничего нового американцы не услышали.

И под конец дебатов нынешний и экс-президент перешли на личности и стали говорить друг другу как дети: «Ты самый худший президент в американской истории!» - говорил один. «Нет, это ты самый худший», - отвечал другой.

Дебаты в целом оставили гнетущее впечатление. Два пожилых и совершенно непопулярных политика так и не смогли ответить, как они представляют свой будущий президентский срок и чего намерены добиться. А именно этого в первую очередь хотели услышать от них избиратели.

В шести из семи колеблющихся штатов, которые определят победителя ноябрьских выборов, Трамп лидирует

Для Дональда Трампа это было обычное шоу, которое не принесет ему ни плюсов, ни минусов. Для Байдена это был провал.

В день дебатов крупнейшие газеты Америки, не сговариваясь, опубликовали результаты последних опросов общественного мнения. По ним в шести из семи колеблющихся штатов, которые определят победителя ноябрьских выборов, Трамп лидирует.

Рад был бы ошибиться, но, похоже, что развязка предрешена. У Байдена был хороший шанс выправить ситуацию, но он его упустил.