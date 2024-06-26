Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 10:50

Первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом подтвердили опасения американских демократов о том, что их кандидат не «вытягивает выборы». Комментаторы CNN, в общей сложности десять человек, собравшиеся в студии сразу после окончания полуторачасовых дебатов, были единодушны во мнении: смотреть на Байдена было неловко и больно. Президент исключительно неудачно начал свое выступление. Он говорил слишком тихо, каким-то скрипучим языком, порой не мог найти нужных слов и слишком торопился, в результате к концу предложения терял мысль. Иногда Байден допускал серьезные оплошности. В частности, сказал, что его администрация «побила Medicare» (программа страхования здравоохранения для миллионов американцев). Он, наверное, хотел сказать «укрепила».

Трамп не мог вновь не обратиться к теме умственного здоровья своего конкурента. Когда речь шла о миграционном кризисе на границе США и Мексики, экс-президент сказал по поводу комментария Байдена: «Я вообще не понял, что он хотел сказать в конце предложения. Я не думаю, что он сам понял, что сказал». Дебаты еще продолжались, а в социальных сетях, чатах и е-мейлах появились сотни комментариев испуганных сторонников Байдена, которые были шокированы его дрожащим голосом, неубедительными ответами и откровенным замешательством. Обеспокоенность возрастом Байдена, о котором столько говорилось в последние месяцы, вырвалась наружу и стала достоянием нации. Общим лейтмотивом было: да, старина Джо сильно сдал после выборов 2020 года, когда он переиграл на дебатах Трампа. А некоторые успокоительные рассуждения сторонников президента о том, что у того есть еще пять месяцев до выборов, чтобы набрать нужную форму, никого не убеждают. Не наберет! Что же касается Дональда Трампа, то он прислушался к советам своих помощников. В этот раз он не был, как обычно, агрессивен, а прерывать оппонента не мог, так как в те минуты, когда говорил Байден, его микрофон был отключен.

В то же время Трамп неоднократно не отвечал по существу на вопросы модераторов и исполнял собственную арию, которую хотел донести до публики. Так было, когда его спросили, как он намерен депортировать миллионы нелегальных мигрантов, которые уже давно живут в Америке, или, например, выполнит ли он свое обещание помиловать тех преступников, которые 6 января 2021 года взяли штурмом Капитолий. Ответов на это он не дал, и модераторы вновь и вновь повторяли вопросы, но все было напрасно. Трамп, как обычно, много лгал. Самый шедевральный его ответ: «У меня не было секса со Сторми Дэниэлс» (порнозвезда, которая в деталях поведала суду об их интимной встрече в 2006 году и которой Трамп дал взятку в 130 тысяч долларов, чтобы та молчала). Мимо этого, конечно, не мог пройти Байден, проявивший в этот момент недюжинный сарказм. «У этого человека мораль уличного кота», - сказал он, напомнив, что Трамп совершил адюльтер, когда его супруга была беременной. Разумеется, модераторы задали обоим вопрос о самых горячих конфликтах в мире - в Украине и на Ближнем Востоке. Трамп вновь несколько раз повторил свою мантру о том, что если бы он был президентом, то никаких войн не было бы - Владимир Путин не напал бы на Украину, а ХАМАС - на Израиль. Свежо предание, да верится с трудом.

Байден снова сказал, что Путина надо остановить в Украине, иначе он пойдет наступать дальше на страны Западной Европы. Президент говорил правильные слова о необходимости укреплять единство НАТО, но это был абсолютный повтор его предыдущих заявлений - ничего нового американцы не услышали. И под конец дебатов нынешний и экс-президент перешли на личности и стали говорить друг другу как дети: «Ты самый худший президент в американской истории!» - говорил один. «Нет, это ты самый худший», - отвечал другой. Дебаты в целом оставили гнетущее впечатление. Два пожилых и совершенно непопулярных политика так и не смогли ответить, как они представляют свой будущий президентский срок и чего намерены добиться. А именно этого в первую очередь хотели услышать от них избиратели.