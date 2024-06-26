Россия анонсировала столкновение с НАТО

Минобороны России сообщило, что американские беспилотники занимаются разведкой и корректируют удары Украины по России высокоточным оружием, которое поставляют западные страны. Это, как подчеркнули в министерстве, говорит «о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима».

Кроме того, в Минобороны предупредили, что такие полеты американских дронов кратно повышают вероятность инцидентов с аппаратами ВКС РФ, что увеличивает риск прямой конфронтации НАТО с Россией. «Ответственность за это будут нести страны НАТО», — заявили в министерстве.