В Токио заявили, что хотят мира с Москвой

Токио по-прежнему придерживается курса на заключение мирного договора с Москвой. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава на регулярной пресс-конференции.

«Вследствие вторжения России в Украину отношения между Японией и Россией находятся в сложной ситуации. В настоящее время мы не можем сказать что-либо конкретное о переговорах по мирному договору, однако правительство продолжает придерживаться курса на решение проблемы северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и заключение мирного договора», - сказала она в ответ на вопрос журналистов, есть ли у Японии стремление найти какие-либо методы налаживания отношений с РФ.

После введения Токио антироссийских санкций в связи с войной РФ против Украины Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора. Москва также вышла из переговоров с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление для Японии действия статуса партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.