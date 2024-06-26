Экс-главарю карабахских сепаратистов устроили очную ставку

Очная ставка состоялась между бывшим лидером сепаратистов Карабаха Самвелом Шахраманяном и карабахским армянином Саркисом Галстяном, арестованным в Армении по обвинению в шпионаже, пишет газета «Грапарак».

Отмечается, что Шахраманян проходит по этому делу в качестве свидетеля. Однако его показания не подтвердили выдвинутое Галстяну обвинение.

Галстян был так называемым «замглавы аппарата президента» сепаратистского режима. 29 марта он с супругой прибыл в Армению, где его задержали и арестовали по обвинению в шпионаже. Свою вину он не признает.