Вена стала крупнейшим оплотом российского шпионажа в Европе. За последний год число российских дипломатов и посланников в Австрии увеличилось с 400-300 до более чем 500, причем не менее половины из них с большой вероятностью разведчики. Это произошло одновременно с высылкой около 600 российских дипломатов из других стран Европы. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.