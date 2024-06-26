Австрия стала оплотом российского шпионажа The Wall Street Journal
Вена стала крупнейшим оплотом российского шпионажа в Европе. За последний год число российских дипломатов и посланников в Австрии увеличилось с 400-300 до более чем 500, причем не менее половины из них с большой вероятностью разведчики. Это произошло одновременно с высылкой около 600 российских дипломатов из других стран Европы. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Например, Германия закрыла российское консульство в Мюнхене из-за опасений шпионажа, и сотрудники консульства просто переехали работать в Зальцбург в Австрии.
Австрийские и европейские источники сообщили, что Вена стала центром российских операций, включая попытки диверсий, убийства и вербовку агентов. Вызывает тревогу тот факт, что шпионаж в Австрии не считается незаконным – при условии, что он не направлен против австрийского государства.