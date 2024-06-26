В Нью-Дели из-за сильного ливня обрушилась часть крыши Терминала-1 аэропорта имени Индиры Ганди. Повреждения получили четыре транспортных средства, включая такси.

По меньшей мере один человек погиб, еще шесть пострадали, передает издание NDTV.

Вылеты из Терминала-1, из которого вылетают внутренние рейсы, временно приостановлены, стойки регистрации закрыты в качестве меры безопасности. Выполнение международных рейсов продолжается.