В Индии стихия обрушила крышу аэропорта: есть жертвы видео
В Нью-Дели из-за сильного ливня обрушилась часть крыши Терминала-1 аэропорта имени Индиры Ганди. Повреждения получили четыре транспортных средства, включая такси.
По меньшей мере один человек погиб, еще шесть пострадали, передает издание NDTV.
Вылеты из Терминала-1, из которого вылетают внутренние рейсы, временно приостановлены, стойки регистрации закрыты в качестве меры безопасности. Выполнение международных рейсов продолжается.
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