Турция исключена из серого списка: «Мы смогли»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), определяющая соответствие мировых экономик борьбе с финансовыми преступлениями, объявила о своем решении в отношении Турции. После трех лет Турция была исключена из серого списка FATF.

На решение уже отреагировал министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, написав на своей странице в соцсети X: «Мы смогли» и добавив эмодзи флага Турции.

В 2021 году FATF включила Турцию в так называемый серый список.

После принятия Великим национальным собранием Турции регулирования криптовалют Турция выполнила все 40 стандартов, установленных FATF.

Большинство международных инвестиционных фондов по законодательным причинам не могут инвестировать в страны, включенные в серый список. Исключение из серого списка позволит этим фондам инвестировать в Турцию. Кроме того, нахождение в сером списке ограничивает трансграничные операции и затрудняет получение кредитов.