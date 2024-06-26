Израиль и арабские страны на саммите НАТО

США пригласили министров иностранных дел Израиля и нескольких арабских государств на саммит НАТО в Вашингтоне в июле. Это приглашение может усилить напряженность на саммите, поскольку государства имеют разные позиции по войне в Газе. Об этом сообщает Financial Times.

Юбилейный, 75-й саммит дает президенту США Джо Байдену возможность продемонстрировать свою политику укрепления международных партнерств и альянсов Вашингтона. Но он также покажет то, что многие дипломаты считают противоречивыми позицию Вашингтона относительно Украины и войны между Израилем и ХАМАС.

Среди приглашенных арабских стран — Египет, Иордания, Катар, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

«Министры иностранных дел стран-партнеров не будут участвовать в официальных заседаниях НАТО, а будут присутствовать на мероприятиях на полях саммита, таких как ужин по случаю 75-й годовщины Альянса», — отмечает газета.