Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:42

Американские демократы в панике и ужасе. Они, конечно, опасались, что Джо Байден окажется не на высоте в дебатах с Дональдом Трампом, но такого провала никто не ожидал. Байден продемонстрировал миллионам американцев свою несостоятельность, все увидели его фатальную неизбираемость. Тащить несчастного старика до финала кампании и тем более вновь подвергать унижению во время вторых сентябрьских дебатов было бы совсем негуманно. Вопрос о замене Байдена на кого-то еще из известных нации политиков был поднят комментаторами CNN минуты спустя после окончания дебатов. Но как менять и на кого?

Известный журналист Вэн Джонс, участвовавший в этих скороспелых обсуждениях, утверждает, что время для проведения этой акции у демократов еще есть. Имя кандидата в президенты должно быть объявлено на съезде Демократической партии, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. По традиции правящая партия пропускает вперед конкурентов, и республиканцы соберутся на свой съезд в Милуоки с 15 по 18 июля. Теоретически делегаты конвента могут номинировать свежего кандидата. Однако к такой мере не прибегали в течение десятилетий и она мало прописана. Механизма, чтобы отставить Байдена и заменить его кем-то, не существует, хотя формально кто-либо из членов партии может сделать такой запрос. Особой привилегией пользуются так называемые суперделегаты, их 700 человек. Слово этих уважаемых граждан звучит достаточно весомо. Однако даже при достижении предварительного консенсуса делегаты будут ждать, что Байден сам объявит о своей отставке.

Президент набрал на партийных праймериз 95 процентов из 4 тысяч делегатов. Он победил во всех штатах, за исключением заморской территории США - Американского Самоа. И казалось, что при такой поддержке - как демократов, так и независимых избирателей - у него есть хорошие шансы победить Трампа. Но так было только до публичных дебатов, которые он провалил. Хорошо известно, что Байден верил в свои силы и до этого не допускал возможности добровольно сойти с дистанции. Однако теперь, по-видимому, партийные бонзы будут убеждать его совершить этот мужественный шаг. А какой может быть замена? Кандидатов не так уж много. Сам Байден, если он согласится уйти на покой, может предложить своего вице-президента Камалу Харрис. Это будет наиболее естественное решение, ибо Харрис уже входит в «тикет». Однако она не слишком активно проявила себя три с половиной года назад в Белом доме и ее рейтинг еще ниже, чем у босса.

Среди других политиков фигурируют Гретчер Уитмер, губернатор Мичигана, и Джей Роберт Притцкер, губернатор Иллинойса. На первый взгляд может показаться, что наибольшие шансы у Гэвина Ньюсома, губернатора Калифорнии. Он довольно молод - ему 51 год, умен, в меру красноречив и у него голливудская внешность. Нетрудно представить, как он положит на лопатки на дебатах Трампа, который до смерти надоел со своими фокусами американской публике. Но Ньюсом не слишком популярен в собственном штате. Несколько лет назад там был инициирован запрос на его отзыв со своего поста. Калифорнийцам не нравилась его пассивность при устранении стихийных бедствий, в частности, гигантских лесных пожаров. Ньюсом отзыв благополучно пережил, но его позиции даже у себя дома остаются довольно шаткими. Он никак до этого не проявлял своей заинтересованности в участии в президентских выборах. Однако теперь, словно почувствовав, что его могут позвать из Белого дома, начал выступать с яркими заявлениями. На этой неделе он предупредил граждан, что в случае избрания Трампа стране грозит фашизм, и сравнил нынешний год с 1939 годом, когда нацистский рейх стал угрожать всей Европе. Тогда, напомнил он, губернатор Калифорнии Джилберт Олсон призвал жителей укреплять гражданское общество и демократические институты.