«Правая рука Шойгу» бежала во Францию?

Источники издания утверждают, что у Шевцовой обнаружено огромное состояние, которое, возможно, было использовано для ее побега во Францию. Также она упоминается в связи с предполагаемым участием в деле против арестованного генерала Тимура Иванова.

Высокопоставленная сотрудница российского оборонного ведомства генерал Татьяна Шевцова, известная как «правая рука Шойгу», исчезла из поля зрения. Об этом пишет приближенное к российским спецслужбам издание «Царьград».

Татьяна Шевцова, госсоветник 1-го класса, была отстранена от должности вместе с другими заместителями и генералами, близкими к экс-министру Сергею Шойгу, по указанию президента РФ Владимира Путина в июне 2024 года. Ее исчезновение из публичного пространства произошло задолго до официального увольнения, сразу после ареста генералов Тимура Иванова и Юрия Кузнецова.

По информации источника, в мае Шевцова написала заявления об отставке якобы из-за страха перед проверками, проводимыми при новом руководстве Минобороны.

«Собственно взаимосвязь была такая — Иванов часто бывал за границей на самых роскошных курортах. Информацию об этом публично выкладывала его супруга вместе с совместными фотографиями. Кузнецов, до того как возглавил кадровую службу, был начальником 8-го управления Генштаба МО по защите гостайны, которое, по идее, было ответственно за выдачу разрешения хранителям гостайны выезжать за рубеж. У Иванова нашли многомиллиардное имущество и очень много денег, а Кузнецову предъявили получение особо крупной взятки. Так вот, ранее писали, что Шевцова должна была следить за нецелевыми расходами бюджетных средств в МО», — пишет «Царьград».

По данным издания «Юридическая газета», Шевцова, вероятно, собрала наличные и уехала во Францию после своего увольнения. Официально это не подтверждено, но и не опровергнуто. Источник сообщает о реакции главы Минобороны: «Белоусов крайне возмущен». Однако Шевцова появлялась на школьной выставке в кадетском корпусе Москвы. Утверждается, что Шевцова сотрудничала со следствием против других задержанных генералов.

«Царьград» пишет о выявленном ранее многомиллиардном имуществе Шевцовой. Она была ответственна за финансы, соцобеспечение солдат и госзаказы. Найдены квартира, коттедж и резиденция, оценивающиеся в многие миллионы рублей.