Трамп – Байдену: Ты палестинец!

Экс-президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал президента Джо Байдена «слабым палестинцем» и обвинил в слабой поддержке Израиля в конфликте с ХАМАС. Трансляцию дебатов двух политиков ведет телеканал CNN.

«Он стал как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб», — заявил Трамп.

По мнению экс-президента США, Израилю должно быть позволено «довести дело до конца» в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

В то же время Трамп уклонился от ответа на вопрос, поддержит ли он создание независимого палестинского государства.

«Посмотрим», — сказал он.

В апреле Трамп утверждал, что Байден «ненавидит Израиль и еврейский народ». «Проблема в том, что он ненавидит палестинцев еще больше и просто не знает, что делать», — писал он в свой соцсети Truth Social.