Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет направить военных в Украину, если премьер-министром страны станет лидер крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла, заявила глава парламентской фракции партии Марин Ле Пен в интервью газете Le Telegramme.

Она пообещала не превращать Францию в военную страну – ее растущую популярность во Франции называют «большим подарком для Путина».

«Подъем Ле Пен во Франции — большой подарок Путину. Лидерство крайне правых во Франции раздражает Германию, воодушевляет Италию и подрывает поддержку Украины», — комментирует Bloomberg политический подъем Ле Пен.