Израиль сомневается…
Власти Израиля выразили США сомнения в целесообразности отправки своих систем ПВО Patriot Украине, пишет газета The Wall Street Journal.
По мнению источников издания, эти комплексы могут пригодиться самому Израилю, если усугубится конфликт с движением "Хезболла" в Ливане.
Газета Financial Times ранее сообщала, что речь идет о возможной передаче Киеву восьми комплексов ПВО Patriot. При этом в Пентагоне сообщили, что ничего не знают о таких переговорах.
Ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась после начала военной операции в секторе Газа. В мае 2024 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал, что у его страны есть "обстоятельные, значительные и даже неожиданные планы по поводу того, как действовать с "Хезболлой".