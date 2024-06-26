Израиль сомневается…

По мнению источников издания, эти комплексы могут пригодиться самому Израилю, если усугубится конфликт с движением "Хезболла" в Ливане.

Газета Financial Times ранее сообщала, что речь идет о возможной передаче Киеву восьми комплексов ПВО Patriot. При этом в Пентагоне сообщили, что ничего не знают о таких переговорах.

Ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась после начала военной операции в секторе Газа. В мае 2024 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал, что у его страны есть "обстоятельные, значительные и даже неожиданные планы по поводу того, как действовать с "Хезболлой".