Грузия: перезагрузка

Правительство Грузии настроено на то, чтобы внести свой вклад в «перезагрузку» отношений с США, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, выступая перед парламентом с отчетом о проделанной работе.

«Правительство Грузии настроено внести свой вклад в перезагрузку отношений с Соединенными Штатами, что мы считаем обязательным на фоне событий, произошедших после 2020 года.

Мы очень надеемся, что будут встречные шаги. Конечно, развитие и углубление грузино-американских отношений является стратегически важным для Грузии», - заявил Кобахидзе.