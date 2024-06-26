Россия спешит на помощь Армении

Организация «Русская гуманитарная миссия» доставила 7 тонн гуманитарной помощи в Ахталу и Каркоп Лорийской области Армении, пострадавшей от наводнения. Об этом сообщила пресс-служба Россотрудничества в Армении.

«В Ахталу привезли электрогенератор для местного Центра здоровья, доставлены также 500 гуманитарных наборов с продуктами питания и средствами личной гигиены. Часть выдавалась на заранее организованных точках, другая развозилась по конкретным адресам, для пожилых и инвалидов», - говорится в сообщении.

26 мая из-за проливных дождей реки Дебед и Агстев вышли из берегов в Лорийской области Армении, три человека погибли, дома сотен жителей оказались затоплены, также была перекрыта межгосударственная дорога в Грузию.

Движение поездов на участке Айрум - Санаин также было прервано из-за повреждения путей. Железнодорожное сообщение было восстановлено при содействии России.