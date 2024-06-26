Сотрудники МЧС потушили бакинское кафе обновлено 15:55

Пожар в кафе на проспекте Ататюрка в Наримановском районе Баку потушен, сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что пожар был потушен в короткие сроки силами Государственной противопожарной службы министерства.

*** 14:56

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в ресторане в Наримановском районе Баку.

Согласно сообщению, на место привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Идут работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.