Сотрудники МЧС потушили бакинское кафе обновлено 15:55
Пожар в кафе на проспекте Ататюрка в Наримановском районе Баку потушен, сообщили в пресс-службе МЧС.
Было отмечено, что пожар был потушен в короткие сроки силами Государственной противопожарной службы министерства.
*** 14:56
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в ресторане в Наримановском районе Баку.
Согласно сообщению, на место привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Идут работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.