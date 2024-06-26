«Аурус» для Ким Чен Ына с деталями из Южной Кореи

Во время визита в Северную Корею президент России Владимир Путин привез ее лидеру Ким Чен Ыну автомобиль «Аурус». Немаловажен тот факт, что вплоть до 2023 года Россия импортировала оборудование для сборки этих машин из Южной Кореи, которую Ким Чен Ын называет «главным врагом», выяснило агентство Reuters, изучив таможенные данные.

В период с 2018 до 2023 года Россия импортировала оборудование и комплектующие для сборки автомобилей и мотоциклов «Аурус» на сумму не менее 34 миллионов долларов, свидетельствуют таможенные отчеты.

В импорт вошли детали кузова автомобиля, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на сумму почти 15,5 миллиона долларов из Южной Кореи. Запчасти также импортировались из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран Евросоюза.

Издание отмечает, что южнокорейские компании были одними из крупнейших поставщиков «Аурус». В их числе производитель промышленного оборудования Kyungki Industrial Co, производитель кузовных деталей BYT CO LTD и поставщик аккумуляторов Enertech International Inc.

В компании Kyungki Industrial Co подтвердили, что она поставляла детали для «Аурус» и продолжает это делать. Возможными санкциями компания не обеспокоена, заявил ее представитель Reuters.