«Аурус» для Ким Чен Ына с деталями из Южной Кореи

В период с 2018 до 2023 года Россия импортировала оборудование и комплектующие для сборки автомобилей и мотоциклов «Аурус» на сумму не менее 34 миллионов долларов, свидетельствуют таможенные отчеты.

В импорт вошли детали кузова автомобиля, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на сумму почти 15,5 миллиона долларов из Южной Кореи. Запчасти также импортировались из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран Евросоюза.

Издание отмечает, что южнокорейские компании были одними из крупнейших поставщиков «Аурус». В их числе производитель промышленного оборудования Kyungki Industrial Co, производитель кузовных деталей BYT CO LTD и поставщик аккумуляторов Enertech International Inc.

В компании Kyungki Industrial Co подтвердили, что она поставляла детали для «Аурус» и продолжает это делать. Возможными санкциями компания не обеспокоена, заявил ее представитель Reuters.