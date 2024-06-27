Заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев по определению далеко не последний человек в государстве, даже если оставить за скобками то обстоятельство, что он формально побывал в статусе и первого, и второго человека в системе власти. Сейчас он больше напоминает человека, сгоревшего на работе, периодически выдавая параноидальные тексты. Но тут эксперты расходятся в мнении, почему это происходит. То ли экс-президент, от которого ожидали либерализации и сближения с Западом, специально прикидывается невменяемым, доказывая, насколько перековался, то ли вправду так стал ненавидеть Запад, что прям кушать не может. Пить может.

Команда украинских хакеров «Киберсопротивление» сумела получить доступ к почте одного из помощников Медведева и минимум полгода мониторила его переписку. Часть полученных данных используется в интересах Сил обороны Украины и пока не разглашается, другая часть передана для публикации расследовательскому сообществу InfoNapalm. На основе уже опубликованной информации можно сделать некоторые интересные выводы о том, как устроена работа Дмитрия Медведева и какие темы находятся в центре его внимания.

Дырку удалось провертеть в защите почты Алексея Заклязьминского, помощника Медведева по науке и образованию. Бывший учитель биологии сделал карьеру в административных органах просвещения, и его высокий экспертный уровень позволяет ему, например, подбирать своему боссу публикации о негативном влиянии гаджетов и Wi-Fi на психику школьников. Тут нельзя не вспомнить бывшую почти анекдотическую любовь Медведева к айфонам и не задаться вопросом: не опасается ли Дмитрий Анатольевич, что «переоблучился»?

Интересно было узнать, что команда Медведева активно готовилась к форуму «Открытые инновации-2024», прописывала ему программу встреч и тезисы выступлений, но, когда в апреле форум состоялся, вместо Медведева на нем центральной фигурой был Андрей Белоусов, которого спустя некоторое время назначили министром обороны. Очевидно, что решение отодвинуть одного и выдвинуть другого было принято на более высоком уровне.

Зато бывшему президенту сейчас никто не мешает участвовать в мероприятиях масштабом поменьше. Например, в почте есть сценарий подключения дома к газоснабжению в Ленинградской области вместе с местным представителем «Газпрома». Реплики прописаны буквально всем, включая хозяйку одной из квартир. Чтобы никаких сюрпризов!