Украинские хакеры заглянули на «кухню» Дмитрия Медведева наши подробности
Заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев по определению далеко не последний человек в государстве, даже если оставить за скобками то обстоятельство, что он формально побывал в статусе и первого, и второго человека в системе власти. Сейчас он больше напоминает человека, сгоревшего на работе, периодически выдавая параноидальные тексты. Но тут эксперты расходятся в мнении, почему это происходит. То ли экс-президент, от которого ожидали либерализации и сближения с Западом, специально прикидывается невменяемым, доказывая, насколько перековался, то ли вправду так стал ненавидеть Запад, что прям кушать не может. Пить может.
Команда украинских хакеров «Киберсопротивление» сумела получить доступ к почте одного из помощников Медведева и минимум полгода мониторила его переписку. Часть полученных данных используется в интересах Сил обороны Украины и пока не разглашается, другая часть передана для публикации расследовательскому сообществу InfoNapalm. На основе уже опубликованной информации можно сделать некоторые интересные выводы о том, как устроена работа Дмитрия Медведева и какие темы находятся в центре его внимания.
Дырку удалось провертеть в защите почты Алексея Заклязьминского, помощника Медведева по науке и образованию. Бывший учитель биологии сделал карьеру в административных органах просвещения, и его высокий экспертный уровень позволяет ему, например, подбирать своему боссу публикации о негативном влиянии гаджетов и Wi-Fi на психику школьников. Тут нельзя не вспомнить бывшую почти анекдотическую любовь Медведева к айфонам и не задаться вопросом: не опасается ли Дмитрий Анатольевич, что «переоблучился»?
Интересно было узнать, что команда Медведева активно готовилась к форуму «Открытые инновации-2024», прописывала ему программу встреч и тезисы выступлений, но, когда в апреле форум состоялся, вместо Медведева на нем центральной фигурой был Андрей Белоусов, которого спустя некоторое время назначили министром обороны. Очевидно, что решение отодвинуть одного и выдвинуть другого было принято на более высоком уровне.
Зато бывшему президенту сейчас никто не мешает участвовать в мероприятиях масштабом поменьше. Например, в почте есть сценарий подключения дома к газоснабжению в Ленинградской области вместе с местным представителем «Газпрома». Реплики прописаны буквально всем, включая хозяйку одной из квартир. Чтобы никаких сюрпризов!
Но совсем уж недооценивать заместителя главы Совбеза РФ и заместителя председателя Военно-промышленной палаты не нужно. В переписке есть жалобы Тульского патронного завода на потерю экспорта, который составлял 85% производства, детали жизнедеятельности АО «Кронштадт», где изготавливают дроны, предложения по производству новых видов стали для брони на Магнитогорском металлургическом комбинате.
Обращает на себя внимание, что аппарат Медведева находится в тесных взаимоотношениях со специалистами Высшей школы экономики, еще недавно прибежища либеральной публики. Сейчас же тамошние ребята разрабатывают планы, как утвердить военно-политическое присутствие в Арктике, в том числе «разработать правовое обоснование размещения спецбоеприпасов и их носителей в Арктическом регионе для осуществления военного контроля государственной территории Российской Федерации в Арктике, а также прилежащих территорий недружественных государств».
Как бы смешно и жалко порой ни выглядел Дмитрий Анатольевич, это не отменяет того факта, что он является одним из руководителей государства, обладающего огромным военным потенциалом и, главное, озабоченного тем, чтобы этот потенциал использовать либо в качестве угрозы, либо прямым образом. А это уже совсем не смешно.