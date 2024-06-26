Евросоюз защитит Польшу от России

Евросоюз профинансирует инициированный Польшей и Грецией проект "железного купола" противовоздушной обороны над Европой. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, его слова приводят зарубежные СМИ.

"Польше в итоге удалось "пробить" этот проект (имеется в виду проект общеевропейской системы ПВО – ред.)", - отметил Туск.

Кроме того, Польше и странам Балтии удалось убедить партнеров по ЕС вывести проект балтийской линии обороны на границах с РФ на уровень сообщества.