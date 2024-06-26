Россию завалили санкциями

Евросоюз расширил санкции в отношении России, включив в список два физических лица и четыре организации, говорится в постановлении объединения.

Сообщается, что крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и его гендиректор Михаил Концерев также включены в санкционный список. В ЕС утверждают, что "Трансконтейнер" мог перевозить технику и боеприпасы в интересах ВС РФ, тем самым способствуя дестабилизации ситуации в Украине.

В отношении ООО "Титул" и его главы Дмитрия Белоглазова введены санкции из-за того, что они способствовали обходу европейских санкций. Кроме того, за обход санкций в список внесены еще две компании: АО "Илиадис" и МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед".