Как отмечает издание, «все чаще звучат разговоры о страхах, патологической подозрительности и развивающейся мании преследования» премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Никол, который с широкой улыбкой, беззаботно катаясь на велосипеде, пытается показать, что полностью уверен в своей команде и армянском обществе, в реальности начал не доверять даже собственной тени.

В его близком окружении шепчутся о том, что Пашинян спустил руководителям правоохранительных структур распоряжение о прослушке всех без исключения членов «ГД». В особенности он стал сомневаться в активе «Гражданского договора», члены которого клянутся именем своего шефа, но эти клятвы больше не стоят для него и ломаного гроша. Поговаривают, что теперь Никол выбирает преданных себе исключительно после «тестирования» со стороны жены, Анны Акопян», - пишет газета.