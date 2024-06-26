В Боливии Путина обвинили во всех бедах

Министр обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что визит президента страны Луиса Арсе в Россию, состоявшийся в начале июня, мог стать поводом для попытки госпереворота. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По его словам, близость Боливии и России, в частности, в сфере производства лития, могла вызвать негативную реакцию у других стран.

«Мы не исключаем, что именно эта поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС, и эти страны, которые в течение длительного времени доминировали над боливийским государством, снова хотят это делать, чтобы иметь политический контроль в стране и снова разграбить наши ресурсы», — сказал Новильо.

Луис Арсе прибыл в Санкт-Петербург 5 июня на Петербургский международный экономический форум. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудили двусторонние отношения, совместные проекты по добыче лития и реализацию других совместных проектов. Это была первая личная встреча лидеров.