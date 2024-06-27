Двери Евросоюза закрылись для Грузии

Лидеры стран Европейского союза заявили, что процесс вступления Грузии в ЕС из-за принятого в стране закона об "иностранных агентах" де-факто приостановлен. Этот закон является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Брюсселе.

В документе содержится призыв к грузинским властям "развернуть текущий курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто ведет к остановке процесса вступления".

Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз в декабре 2023 года. Ранее на этой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может рассмотреть вопрос о возможной отмене этого статуса.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в начале июня. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал его 3 июня, несмотря на масштабные протесты граждан и оппозиции, а также вето президента Саломе Зурабишвили, которое было преодолено депутатами от "Грузинской мечты".