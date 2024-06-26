Шри-Ланка потребовала компенсацию у России за убитых шриланкийцев

Прибывшая с визитом в Москву делегация Шри-Ланки во главе с министром иностранных дел страны Таракой Баласурией потребовала от российских властей компенсацию для семей убитых и раненых на войне в Украине шриланкийцев, сообщили в посольстве азиатской страны в РФ.

По данным дипмиссии, делегация находилась в России 26–27 июня и провела встречи с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, а также замминистра обороны генерал-полковником Александром Фоминым.

Речь на переговорах шла о 17 убитых на войне шриланкийцах, выплатах компенсаций семьям погибших и раненым, поиске пропавших без вести, а также досрочном расторжении контрактов завербованных граждан Шри-Ланки и выплате вознаграждений. В МИД РФ сообщили о встрече с делегацией из Шри-Ланки, но не конкретизировали темы, которые были затронуты в ходе переговоров.