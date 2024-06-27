Зеленский готовит план прекращения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит всеобъемлющий план прекращения войны между Россией и Украиной. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили в издании AFP.

«Сейчас мы работаем над тремя детальными планами - энергетика, продовольственная безопасность и обмены пленными. Все другие пункты «формулы мира» мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами», - цитирует слова Зеленского AFP.

До этого он заявил, что власти Украины не хотят затягивания войны, потому что на поле боя погибло и было ранено много людей. План урегулирования должен быть готов через несколько месяцев - к моменту проведения второго саммита.