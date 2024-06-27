Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Об этом пишут российские СМИ.

Глава СК Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом он сообщил на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

"Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни", - сказал он.