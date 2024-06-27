Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов принял в Агджабеди граждан из Агджабединского и Зардабского районов, сообщили в ОАО.

Во время приема были даны ответы на обращения граждан, связанные с деятельностью ОАО, приняты меры по решению некоторых вопросов на местах, рассмотрены письменные обращения по вопросам, требующим рассмотрения. Они были зарегистрированы и направлены в соответствующие отделы «Азеришыг».

В сообщении пресс-службы говорится, что мероприятия, проводимые ОАО «Азеришыг», направлены на обеспечение граждан бесперебойной электроэнергией, а также на минимизацию потерь электроэнергии.