Жаля Агазаде, собкор 18:01

27 июня в Национальной гимнастической арене прошел Выпускной день Бакинского государственного университета (БГУ). Сначала был исполнен Государственный гимн, почтена память наших шехидов, павших за свободу наших земель.

Открывший мероприятие ректор БГУ Эльчин Бабаев поздравил выпускников и пожелал им успехов: «Сегодня знаменательный и незабываемый день в жизни нашего 105-летнего Университета. Более 5000 выпускников прощаются с годами студенчества, которые навсегда останутся в их памяти, и вступают в новый этап жизненного пути. Каждый из выпускников, являясь частью семьи БГУ, написал новую страницу в истории Университета. Это начало ваших будущих больших достижений. В этом пути нельзя не отметить вклад ваших учителей, семей и близких. Вы выпускаетесь в период, когда наш народ и государство вступают в новый этап, характеризующийся устойчивым развитием во всех сферах жизни страны и научно-техническим прогрессом. Годы вашего студенчества совпали с периодом, насыщенным судьбоносными событиями для нашего народа и государства. Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша доблестная армия, одержав великую победу, обеспечила территориальную целостность нашей страны. На освобожденных от оккупации территориях начались масштабные восстановительные и строительные работы. Международный авторитет нашего государства еще более возрос, позиции укрепились. С большим чувством гордости и чести хочу отметить, что среди тех, кто на поле боя жертвовал кровью и жизнью ради победы, были и воспитанники университета – наши выпускники и студенты. Сегодня выпускники БГУ с энтузиазмом присоединяются к масштабным восстановительным и строительным работам на освобожденных территориях, активно участвуют в проектах, направленных на возрождение Карабаха и Восточного Зангезура.

Азербайджанское государство продолжает добиваться новых успехов в политической, экономической, социальной и культурной сферах. В стране создаются новые рабочие места, предпринимаются серьезные шаги для формирования человеческого капитала в соответствии с современными требованиями. Молодежная политика успешно реализуется. Азербайджанская молодежь, оставаясь верной своим национальным и культурным корням, с гордостью представляет нашу страну на международных аренах. Ваши инновационные идеи, исследования и социальные проекты, характерные для молодежи, внесут важный вклад в развитие Карабаха и Восточного Зангезура, ускоряя восстановительные работы. Опираясь на знания и навыки, полученные в университете, осознавая большую ответственность перед нашим государством и народом, ваша почетная миссия как молодых специалистов – служить Родине. Не забывайте заветы великого лидера Гейдара Алиева, который высоко оценивал наш старейший научно-образовательный центр, говоря: «Я очень счастлив, что я выпускник Бакинского государственного университета». Всегда гордитесь, что вы – выпускники Бакинского государственного университета, выпускниками которого был и общенациональный лидер нашего народа, всемирно известный государственный деятель. Помните, что великий лидер называл Бакинский государственный университет «национальным достоянием и национальной гордостью Азербайджана». В самом деле, БГУ, ставший национальным достоянием и национальной гордостью нашего народа, всегда будет вашим домом. Дружба, знания и ценности, которые вы приобрели здесь, останутся с вами на всю жизнь». Ректор отметил, что в этом году Выпускной день совпадает с 105-летним юбилеем создания БГУ. 105 лет назад университет начал свою деятельность с двумя факультетами, преподавательским составом из 44 человек и 1094 студентами. Сегодня в университете работают 1500 преподавателей на 16 факультетах, обучаются около 25 тысяч студентов. В университете функционируют 120 кафедр, 2 научно-исследовательских института, 5 научно-исследовательских центров, Центр совершенства, 22 научно-исследовательские лаборатории, 5 музеев, Газахский филиал, Экономический и Гуманитарный колледж, лицей «Молодые таланты».

БГУ с честью выполняет свою высшую миссию, служа формированию конкурентоспособного и интеллектуального человеческого капитала в нашей стране, обеспечивая достойное место нашей Родины в мировом научно-образовательном и культурном пространстве. В настоящее время учебный процесс в университете строится на основе сочетания исторических традиций и современной мировой практики, с применением современных инновационных образовательных технологий. Содержание научных исследований постоянно обновляется. Подготовка кадров на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры осуществляется по 12 программам двойного диплома совместно с ведущими университетами мира – Турции, Германии, Китая, США, Израиля, Швейцарии, Казахстана, Узбекистана. В этом году БГУ поднялся на 179 позиций в международном рейтинге QS, заняв место в диапазоне 951-1000. БГУ – единственный университет из Азербайджана, представленный в международном рейтинге Times Higher Education World University. БГУ продолжит настойчиво готовить высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на международном и национальном рынках труда, обладающих знаниями и навыками, уважающих общечеловеческие и национально-духовные ценности, верных своему государству и воспитанных в духе патриотизма: «За 105 лет своей деятельности БГУ подготовил более 200 тысяч высококвалифицированных специалистов. Выпускники БГУ на протяжении всей истории достойно выполняли свои ответственные и почетные миссии в различных сферах жизни страны и в государственном строительстве. Семья БГУ гордится своими выпускниками, их научной, профессиональной и творческой деятельностью». Затем прозвучал гимн БГУ в исполнении студентов университета. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал о значимости государственной молодежной политики, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолженной президентом Ильхамом Алиевым. Передавая свои пожелания и рекомендации молодежи, министр выразил уверенность в том, что они станут профессиональными специалистами и успешными людьми для азербайджанского общества, отметив, что государство всегда поддерживает молодежь. Заместитель министра науки и образования Идрис Исаев отметил, что в этом году более 85 тысяч студентов по всей стране получили дипломы. Из них более 56 тысяч окончили высшие учебные заведения. Около 5000 студентов окончили БГУ. Заместитель министра подчеркнул, что система образования должна отвечать глобальным вызовам, а рынок труда должен формироваться на основе новых знаний, навыков и компетенций: «БГУ является одним из ведущих и старейших образовательных учреждений нашей страны. Уровень образования в БГУ очень высок, создается благоприятная учебная среда для студентов. Университет заслужил большое уважение как в нашей стране, так и за рубежом. Это образовательное учреждение, обладающее современной системой управления, вносит значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для экономики страны. Я считаю, что наши выпускники будут высоко ценить знания и навыки, полученные от своих преподавателей, и никогда не забудут своих учителей, ведь ваши знания и умения – это ценнейший результат работы профессорско-преподавательского состава университета». Затем был показан видеоролик о БГУ. Члены Попечительского совета БГУ, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева, исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Гадир Халилов, заместитель начальника Управления образования города Адана в Турции Мурат Серт, Герой Отечественной войны, исполняющий обязанности ректора Высшего военного училища полковник Низами Мовланов, доцент кафедры истории азербайджанской литературы БГУ Мати Османоглу поздравили выпускников и пожелали им успехов в личной и профессиональной жизни. Ректор Стамбульского технического университета, с которым тесно сотрудничает БГУ, Исмаил Коюнчу, ректор Казахстанского национального университета имени аль-Фараби Жансейт Туймебаев, президент Аньхойского университета КНР Сун Чанъинь, президент университета Цукуба Японии Нагата Кёсукэ, а также известные выпускники БГУ – посол Азербайджана в КНР Бунияд Гусейнов, посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде, действительный член НАНА, президент Международной Тюркской Академии Шахин Мустафаев, профессор Технического университета Мюнхена в Германии, первый азербайджанский ученый, получивший премию Гумбольдта, доктор физико-математических наук Месуд Эфендиев, профессор Кембриджского Университета в Великобритании, руководитель группы вычислительной структурной биологии в Институте молекулярной биологии Медицинского Исследовательского Совета (MRC) в Кембридже Гариб Муршудов, лауреат Нобелевской премии мира 2005 года в составе команды Международного Агентства по Атомной Энергии (МАГАТЭ) Бахтияр Сираджов, профессор университета Эмори в США, директор Научного Центра Вычислений Эмерсона Джамаладдин Мусаев, победители Государственной программы – магистрант университета Эдинбурга в Великобритании по специальности государственной политики Нихад Аббас, магистрант Йоркского университета по специальности биомедицинских наук Гюляр Алишова – в своих видеопосланиях отметили важность БГУ в общественно-политической жизни Азербайджана, поздравили 105-летний университет и его выпускников.