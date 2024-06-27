НАТО приглашает Азербайджан

Азербайджан приглашен на встречу НАТО на уровне министров иностранных дел, которая пройдет в Вашингтоне. Об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в Баку.

Он подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен проводит данное мероприятие для всех стран-партнеров Североатлантического альянса, включая Азербайджан и Армению.

"Я ожидаю, что обе страны будут участвовать. В целом, в мероприятии примут участие 30 стран-партнеров", - добавил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии.