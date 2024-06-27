На Земле сильная магнитная буря

Степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G3, означающее «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 – «экстремально сильно», а G1 – «слабо».

Ученые зарегистрировали возмущение магнитного поля Земли в пятницу, которое уже достигло сильного уровня. Об этом сообщили в российском центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

В начале мая наблюдалась продолжительная и самая сильная с 2005 года магнитная буря на Земле, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.