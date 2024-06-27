Армения готовится вернуть Азербайджану стратегически важные села

Правительство Армении готовится вернуть Азербайджану эксклав Кярки, относящийся к административной территории Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и оккупированный в начале 90-х годов прошлого века. По данным армянских источников, это село не включено в список населенных пунктов, в которых планируется поселить армян, мигрировавших из Карабах а.

Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян сообщил, что для переселения армян из Карабаха определено 390 населенных пунктов, включая приграничные с Азербайджаном села. Желающим поселиться там будет предоставлен жилищный сертификат на сумму 10-12 тысяч долларов на каждого члена семьи. Советник министра труда и социального обеспечения Гаяне Карагезьян, комментируя исключение из списка Кярки, которое сами армяне именуют «Тигранашен», заявила, что, возможно, переселение карабахских армян в этот населенный пункт не было приоритетным.

Село Кярки также не включено в утвержденный ранее список населенных пунктов, где планируется строительство домов для армян из Карабаха. По словам депутата от оппозиции Тиграна Абрамяна, это связано с тем, что правительство готовится вернуть Азербайджану четыре анклавных села, включая Кярки.

В Кярки в настоящее время проживает 42 семьи. В прошлом году в село переселилась одна армянская семья из Карабаха, но позже уехала.