Армения готовится вернуть Азербайджану стратегически важные села
Правительство Армении готовится вернуть Азербайджану эксклав Кярки, относящийся к административной территории Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и оккупированный в начале 90-х годов прошлого века. По данным армянских источников, это село не включено в список населенных пунктов, в которых планируется поселить армян, мигрировавших из Карабаха.
Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян сообщил, что для переселения армян из Карабаха определено 390 населенных пунктов, включая приграничные с Азербайджаном села. Желающим поселиться там будет предоставлен жилищный сертификат на сумму 10-12 тысяч долларов на каждого члена семьи. Советник министра труда и социального обеспечения Гаяне Карагезьян, комментируя исключение из списка Кярки, которое сами армяне именуют «Тигранашен», заявила, что, возможно, переселение карабахских армян в этот населенный пункт не было приоритетным.
Село Кярки также не включено в утвержденный ранее список населенных пунктов, где планируется строительство домов для армян из Карабаха. По словам депутата от оппозиции Тиграна Абрамяна, это связано с тем, что правительство готовится вернуть Азербайджану четыре анклавных села, включая Кярки.
В Кярки в настоящее время проживает 42 семьи. В прошлом году в село переселилась одна армянская семья из Карабаха, но позже уехала.
Село расположено на стратегически важной межгосударственной автодороге, соединяющей Армению с Ираном. Слухи о возвращении Кярки Азербайджану ранее уже распространялись в Армении, и правительство не опровергало эту информацию. Премьер Никол Пашинян в одном из своих выступлений не исключил возможность переноса части дороги, соединяющей Армению с Ираном, на другую территорию в случае возвращения населенного пункта.
Напомним, что Армения по итогам прямых переговоров уже вернула Азербайджану 4 села Газахского района, не являющиеся эксклавами.
Анклавные же села, такие как Софулу, Бархударлы и Юхары Эскипара Газахского района, находятся под контролем Армении. Ожидается, что судьба этих населенных пунктов будет обсуждаться на последующих переговорах по делимитации границ.