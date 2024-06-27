Назначены выборы в Верховный Меджлис Нахчывана
Назначены выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, выборы назначены на 1 сентября.
В пятницу, 28 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.
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