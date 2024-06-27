Турция сократила закупки российского газа

Турция сократила импорт газа из России, сообщает Интерфакс со ссылкой на статистику турецкого Совета по регулированию энергетического рынка (EPDK).

В апреле турецкие импортеры приобрели у «Газпрома» 413 млн кубометров трубопроводного газа — в 3,6 раза меньше, чем в том же месяце год назад (1,523 млрд кубов).

Закупки азербайджанского газа увеличились — на 12%, до 1,001 млрд кубометров. Еще 544 млн кубометров Турция приобрела в Иране — вдвое больше, чем в марте и феврале.

От российского СПГ турецкие компании отказались: в апреле порты страны не приняли ни одного танкера с сырьем из РФ. Крупнейшим поставщиком сжиженного газа в страну стал Алжир (5 танкеров-газовозов), а общие объемы импорта составили 437 млн кубометров (-37% год к году).