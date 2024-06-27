Помощник Блинкена в Баку: 907-я поправка не помешает сотрудничеству Азербайджана и США

«Не думаю, что у Конгресса США есть желание рассмотреть отмену 907-й поправки, но есть исключения. Каждая администрация, будь то республиканцы или демократы, принимала решения об отказе от нее, когда того требовали обстоятельства». Такое заявление на брифинге в Баку сделал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

По его словам, в настоящее время США продолжает «анализировать текущую ситуацию. На мой взгляд, у нас с Баку очень прочные деловые отношения. В частности, эти отношения охватывают сферы безопасности и сотрудничества, которым не может помешать 907-я поправка».

Помощник госсекретаря США также сказал, что две страны находят очень эффективные способы взаимодействия друг с другом. «У нас очень тесное и глубокое сотрудничество во многих областях. Так что я не думаю, что 907-я поправка является препятствием. Это лишь одна из проблем, над решением которых мы совместно работаем», — сказал он.