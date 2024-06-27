Тамилла Алиева, собкор 19:36

На фоне геополитических потрясений, вызванных российско-украинским конфликтом, традиционные торговые пути, соединяющие Европу и Азию, утрачивают свою былую актуальность. В этой новой реальности на первый план выходит Срединный коридор – альтернативный маршрут, проходящий через Каспийское море и соединяющий Запад с Востоком. Азербайджан, с его выгодным географическим положением, играет ключевую роль в этом стратегическом проекте. Страна уже реализовала ряд важных инициатив, таких как модернизация железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и расширение Бакинского международного морского торгового порта. Железнодорожный транспорт становится все более привлекательным видом грузоперевозок не только благодаря своей эффективности, но и с точки зрения экологичности. В условиях борьбы с изменением климата и стремления к зеленой экономике Азербайджанские железные дороги (АЖД) делают значительный вклад, ежегодно увеличивая объем грузов, перевозимых по железной дороге. Проведение в Азербайджане авторитетного мероприятия COP29 побуждает Баку предпринимать образцовые шаги в борьбе с глобальным изменением климата и экологическими проблемами. В этом смысле ежегодное увеличение объема грузов, перевозимых по железным дорогам Азербайджана, — это также вклад в экологию: в одном вагоне перевозится груз, который могут перевезти 4 грузовых автомобиля, один грузовой поезд заменяет десятки крупнотоннажных автомобилей.

Ключ к новым рынкам Диверсификация Срединного коридора – одна из главных задач, над которой сейчас работает АЖД. Укрепление связей со странами Центральной Азии, новые инфраструктурные проекты, такие как железнодорожная линия Китай-Кыргызстан-Узбекистан, и растущий интерес к сухопутным маршрутам со стороны европейских стран – все это создает новые возможности для развития коридора. Годовой объем грузоперевозок по железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан, то есть по маршруту Кашгар-Торугарт-Макмал-Джалалабад-Андижан, может достичь 15 миллионов тонн, а срок доставки товаров конечным потребителям сократится до 7 дней. Кроме того, будут созданы современная транзитная и логистическая инфраструктура, склады и терминалы. Азербайджан уже сегодня выступает в качестве надежного транзитного хаба для стран Центральной Азии, а в будущем его роль в глобальной торговле может стать еще более значимой. Страна обладает огромным потенциалом для дальнейшего наращивания своего логистического потенциала и укрепления региональной интеграции. Инвестиции в транспортную инфраструктуру, предпринимаемые Азербайджаном, уже сегодня приносят свои плоды. Срединный коридор становится все более привлекательным маршрутом для грузоперевозок, а страна позиционирует себя как надежный и кратчайший путь в Азию. На фоне геополитических потрясений растущие объемы трафика вдоль южной части маршрута вызывают интерес глобальных игроков. Транспортные гиганты стремятся укрепиться на новых торговых путях, проходящих по направлению Центральная Азия-Каспий-Южный Кавказ, облегчая перевозку товаров через эти регионы, увеличивая спрос на морские и логистические услуги. В ближайшие годы Азербайджан намерен продолжать инвестировать в стратегические транспортные проекты, превращая Срединный коридор в основную торговую артерию мира.

Дипломатия рельсов В последние месяцы руководство ЗАО «Азербайджанские железные дороги» активно развивает международное сотрудничество, совершая визиты в Турцию, Грузию, Китай и республики Центральной Азии. Эти встречи на высшем уровне позволили не только укрепить связи с ключевыми партнерами, но и открыть новые возможности для развития Срединного коридора. Так, в ходе визита в Китай достигнуто соглашение о значительном увеличении объема грузоперевозок через Азербайджан по Срединному коридору. В начале июня былa организованна перевозка груза из Ляньюньган, что расширяет географию маршрута. В рамках визита в Австрию проведены переговоры с руководителями железнодорожных организаций Австрии о повышении привлекательности Срединного коридора для грузоперевозок на европейские рынки. В свою очередь, австрийские компании проявили интерес к использованию данного маршрута в будущем. В ходе визитов в страны Центральной Азии обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в железнодорожной сфере, достигнуты договоренности об увеличении грузооборота и мультимодальных грузоперевозок по направлениям Центральная Азия-Европа-Центральная Азия и Китай-Европа-Китай. Кроме того, предприняты шаги по привлечению новых грузов в Срединный коридор и обсуждалось продвижение возможностей коридора на европейских рынках.

Сила ОТГ: потенциал, достойный геополитической игры Организация тюркских государств (ОТГ), объединяющая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию, Узбекистан и Венгрию, обладает огромным потенциалом для того, чтобы играть важную роль в мировой геополитике и экономике. Совокупная территория стран ОТГ составляет 4 миллиона 731 тысячу 213 км², население – около 163 миллионов человек, ВВП стран-членов – более 1,2 триллиона долларов США. Эти цифры говорят сами за себя: ОТГ – это крупный рынок с богатыми природными ресурсами и выгодным географическим положением. Азербайджанские железные дороги играют ключевую роль в стратегической интеграции стран ОТГ, создавая «железные узы», по которым будут курсировать поезда, укрепляя связи между членами организации. С этой точки зрения работа, проводимая АЖД на пути стратегической интеграции, объявленной президентом Ильхамом Алиевым, имеет важное значение. Итак, в то время как мир ищет альтернативы нарушенным цепочкам поставок, Азербайджан позиционирует себя как надежный транзитный узел на Срединном коридоре, связывающем Центральную Азию с Европой. С января по май 2024 года по Срединному коридору Азербайджанские железные дороги перевезли 1 миллион 344 тысячи тонн транзитных грузов. Этот показатель на 8% больше по сравнению с 1 миллионом 240 тысячами тонн грузов, перевезенных за аналогичный период прошлого года.