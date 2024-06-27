Силовики обыскивают школу единоборств имени Нурмагомедова

Силовики по делу о терактах в Дагестане проводят оперативно-розыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах республики.

«Силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. Обыски проходят по делу о терактах в республике. Информации о задержаниях пока нет», - сказал собеседник агентства.

Ранее в сети появилась информация, что одним из ликвидированных боевиков мог быть боец ММА Гаджимурад Кагиров - воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова.