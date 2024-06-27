Удар по Днепру: ракета попала в девятиэтажку, есть жертвы добавлено фото; обновлено 22:23
Число раненых и пострадавших в результате попадания российской ракеты или фрагментов ракет в жилой дом в Днепре выросло до девяти. Об этом сообщает областная администрация.
Погиб один человек. Глава областной администрации Сергей Лысак сказал журналистам на месте, что на связь не выходят еще два человека.
Украинские издания пишут, что во время спасательных работ обвалилась часть девятиэтажки.
Российские военные пока ничего об ударе по Днепру не заявляли.
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В украинском Днепре одна из российских ракет, только что ударивших по городу, попала в жилую девятиэтажку, разрушив несколько верхних этажей. Об этом сообщает Днепропетровская областная администрация.
Информации о жертвах и раненых пока нет.
Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ выдали срочное предупреждение о российских ракетах, летящих на Днепр.