Число раненых и пострадавших в результате попадания российской ракеты или фрагментов ракет в жилой дом в Днепре выросло до девяти. Об этом сообщает областная администрация.

Погиб один человек. Глава областной администрации Сергей Лысак сказал журналистам на месте, что на связь не выходят еще два человека.

Украинские издания пишут, что во время спасательных работ обвалилась часть девятиэтажки.

Российские военные пока ничего об ударе по Днепру не заявляли.