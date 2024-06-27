День выпускника в Азербайджанском медицинском университете

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28 июня состоялся День выпускника Азербайджанского медицинского университета (АМУ). В мероприятии приняли участие видные общественно-политические деятели, работники здравоохранения и другие гости. В начале прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Выступивший с поздравительной речью министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что День выпускника навсегда останется в памяти будущих врачей как знаменательный день.

Министр подчеркнул, что за успешным развитием каждого государства стоят исторические личности, верные своему народу и Родине: «Развитие здравоохранения и медицинской науки, как и любой другой области в нашем государстве, связано с именем Гейдара Алиева. Общенациональный лидер считал охрану здоровья населения, прогресс здравоохранения и укрепление ее материально-технической базы одним из приоритетных вопросов политики страны. Он также предпринял важные меры по созданию новых медицинских учреждений. Выпускница данного медицинского вуза, выдающийся ученый-офтальмолог академик Зарифа Алиева впоследствии не прервала связи с родным университетом. В настоящее время ученики Зарифы ханым, внесшие большой вклад в развитие отечественного здравоохранения и медицинского образования, поколение специалистов, сформированное ее трудами, усердно работают в области подготовки квалифицированных кадров».

Было подчеркнуто, что под руководством президента Ильхама Алиева достигнуты большие успехи в области охраны здоровья населения: «В последние годы укрепляется материально-техническая база медицинских учреждений, проводятся кардинальные реформы в финансировании здравоохранения, ведется целенаправленная работа в сфере цифровизации и качественного медицинского обслуживания. Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева, врач по профессии Мехрибан Алиева всегда уделяет особое внимание и заботу работникам здравоохранения, высоко ценит их труд и самоотверженность». Также было отмечено, что в последние годы расширяются международные связи Медуниверситета с ведущими учебными заведениями зарубежных стран. По словам министра, в рейтинговой таблице престижного Times Higher Education Impact Ranking АМУ занял лидирующую позицию среди государственных университетов Азербайджана: «Азербайджанский медицинский университет, который является одним из первых университетов в стране, на протяжении десятилетий готовил высококвалифицированные медицинские кадры. Неслучайно в рамках мероприятия COP29, которое пройдет в Баку в ноябре этого года, тема «Влияние изменения климата на здоровье человека» была включена в учебную программу в АМУ предмета «Общественное здравоохранение и организация здравоохранения». «Каждый выпуск Азербайджанского медицинского университета – значимое событие для здравоохранения нашей страны. Тем самым ежегодно отечественное здравоохранение пополняется молодыми талантливыми кадрами, которые присоединятся к славной миссии во имя здорового будущего нашей страны», - отметил в заключение министр здравоохранения Азербайджана.

Пожелав будущим врачам успехов в их дальнейшей работе, ректор университета, профессор Герай Герайбейли выразил уверенность, что выпускники АМУ будут достойно представлять Азербайджан в разных уголках мира и гордо носить звание врача. Ректор отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, будучи покровителем молодежи, предпринял серьезные шаги в направлении воспитания нового поколения, обладающего широтой знаний и культурой мышления. Было подчеркнуто, что развитие образования и науки является одним из ключевых приоритетов государственной политики: «Под руководством президента Ильхама Алиева в настоящее время особое внимание уделяется участию молодежи в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни страны». Руководитель департамента образования АМУ Кямандар Ягубов предоставил информацию о том, что в 2023/2024 учебном году АМУ окончили 1189 студентов. Из них 813 граждане Азербайджана, 376 - зарубежных стран. Помимо этого, I лечебно-профилактический факультет окончили 316, II лечебно-профилактический факультет - 327, специальность «Медицинская профилактика» - 44, «Физиотерапия и медицинская реабилитация» - 38, а также специальность «Сестринское дело» 31 студент. Кроме того, по специальности «Стоматология» окончили 227, «Фармация» – 117, «Военный врач» – 40, «Военный фельдшер» – 39 студентов. Также 10 студентов стали первыми выпускниками АМУ по специальности «Военная стоматология».