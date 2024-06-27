Цены на кофе бьют рекорды

Основной экспортер робусты, Вьетнам, уже несколько лет подряд сталкивается с крайне низкими показателями урожайности. В частности, за прошлый год сбор урожая снизился на 20%, хотя еще в конце 2023 года прогнозировалось снижение всего на 10%.

Влияние оказывает и Бразилия, крупнейший мировой производитель кофе. В стране ожидают уменьшения объемов урожая арабики.

В связи с сокращением поставок резко взлетели цены на биржах в Лондоне и Нью-Йорке. Аналитики отмечают, что скорость роста цен, особенно на робусту, достигла максимума с 2008 года.