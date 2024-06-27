Посол Либби о сотрудничестве Азербайджана и США, мире между Баку и Ереваном

«С момента восстановления независимости Азербайджана США выделили более 1 млрд долларов на содействие образованию и экономическому развитию, поддержку внутренне перемещенных лиц, пострадавших в результате конфликта, и на то, чтобы избавить Азербайджан от смертоносных наземных мин. Но мы также надеемся на долгосрочное партнерство. Мы вместе стремимся к более глубокому сотрудничеству, которое обеспечит мир в регионе», - заявил посол Либби.

Дипломат напомнил, что Азербайджан и Армения начали процесс делимитации границы, провели переговоры об обмене задержанными, дали понять, что как никогда близки к подписанию мирного соглашения. «Штаты разделяют убеждение в том, что эти замечательные шаги открыли окно исторических возможностей. Мирное соглашение с Арменией, заключенное сейчас, создаст беспрецедентную стабильность [в регионе] и откроет двери для расширения торговли и сотрудничества, что пойдет на пользу Азербайджану и региону в целом. США продолжат призывать обе стороны воспользоваться этой возможностью, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь», - сказал американский дипломат.

Марк Либби также сказал, что «помощь США в проектах Баку – Тбилиси - Джейхан и Южного газового коридора являются одними из значимых совместных достижений в сфере энергетики. В первые десятилетия американо-азербайджанского энергетического партнерства США оказывали поддержку в разработке концепции, строительстве и эксплуатации трубопроводов Баку – Тбилиси - Джейхан и Южный газовый коридор».

По мнению посла, проведение COP29 в этом году в Баку является следующей главой в партнерстве Азербайджан-США: «Мы рады сотрудничать с Азербайджаном, чтобы поддержать нашу общую цель - успешное проведение COP29, что ускорит выполнение уже взятых обязательств и повысит наши будущие амбиции в области финансирования».