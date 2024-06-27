Ульвия Худиева, собкор, Гусейн Магеррамов (фото) 21:25

28 июня более пятидесяти учителей, не сумевших пройти повторный сертификационный экзамен, организовали акцию протеста перед зданием Министерства науки и образования. Учителя начальных классов и преподаватели-предметники, приехавшие из Баку, Ленкорани, Астары, Имишли, Товуза и других районов республики, заявили, что их трудовые договоры расторгаются.

Как объясняют участники акции, причиной их слабых результатов на сертификационном экзамене стало не отсутствие необходимых знаний, а технические проблемы, отсутствие навыков работы с компьютером. По словам учителей, им не была предложена другая работа, в результате чего большинство лишилось единственного источника дохода. Хаяла Рзаева, учительница средней школы №1 деревни Эюблу Товузского района, сообщила, что работает учителем с 2003 года. По семейным обстоятельствам она не смогла соответствующим образом подготовиться и хочет пересдать экзамен, чтобы продолжить работу учителем. Другой преподаватель из Товузского района заявил, что полностью уверен в своих знаниях, но из-за слабого владения компьютером сильно нервничал и завалил экзамен, и вот теперь его трудовой договор расторгнут. Сахиля Салиева из деревни Ляш Ленкоранского района поделилась, что во время экзамена у нее несколько раз возникали технические неполадки с компьютером.

«После каждых пяти-шести вопросов компьютер «зависал», - пожаловалась Сахиля. - Хотя на экзамен отводилось два часа, через час и пятнадцать минут компьютер показал, что время истекло. Я сообщила об этом, но данный факт не был зафиксирован. В нашей семье работаю только я. Прошу министра рассмотреть мое обращение. Если предложат другую работу в школе, я соглашусь, так как мое финансовое положение очень тяжелое». Гюлара Азизова из Ахсуинского района, учитель с 25-летним стажем, также объяснила низкий результат экзамена проблемами с компьютером. Гюлара утверждает, что до сих пор ее работа не вызывала никаких нареканий. «Возникла техническая проблема с компьютером, - объяснила она. - С сентября я готовлюсь к экзамену. Вопросы были простыми. Я ответила, минимум, на 35 вопросов, но компьютер показал, что правильными были только 24 ответа».

Один из учителей заявил, что компьютеры «были взломаны». «Я сдавал экзамен в Билясуварском районе, - сказал он. - В аудитории, где проводился экзамен, одному человеку стало плохо, поднялся шум. На меня это подействовало, поднялся уровень сахара в крови, я почувствовал себя нехорошо и покинул зал. А когда вернулся, продолжить экзамен мне не разрешили. Я полностью ответил на 47 вопросов. Не было ни одного вопроса, который бы вызвал у меня затруднения. Хочу пересдать экзамен, так как никакой прозрачности не было». Некоторые недовольные учителя были приняты сотрудниками Министерства науки и образования, однако они не уверены, что их обращения и претензии будут учтены. В заявлении министерства по поводу сертификационных экзаменов отмечается, что для учителей, которые в прошлом году не набрали на этапе тестирования проходной балл, 8 июня был проведен повторный сертификационный экзамен, в котором приняли участие 7.296 учителей. Из них соответствующий проходной балл не смогли набрать 3.909. Еще 402 учителя, не явившиеся на повторный экзамен, были признаны не сдавшими сертификацию. Результаты четырех учителей были аннулированы за нарушение правил экзамена. Апелляционные обращения по этапу тестирования повторной сертификации принимались с 10 по 13 июня. Было проведено заседание Совета по сертификации педагогов, где сообщалось, что на все апелляции даны соответствующие ответы. Ошибок в вопросах, представленных на этапе тестирования повторной сертификации, обнаружено не было, технические проблемы также не выявлены. В результате, в соответствии с требованиями трудового законодательства, договоры учителей, не выполнивших минимальные требования, не явившихся на повторный экзамен или нарушивших его правила, были расторгнуты.