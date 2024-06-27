Армения будет на саммите НАТО

Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и подтвердила свое участие. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.

«Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях, посвященных 75-летию организации, и подтвердила свое участие. Других договоренностей на данный момент нет», - сказала Бадалян.

Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На саммите будут обсуждаться вопросы создания новой структуры для помощи Киеву в германском Висбадене и построения «моста в НАТО» для Украины, который позволит ей стать участницей альянса, когда на это будет его политическая воля.