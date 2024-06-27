Самир Шарифов: «Азербайджан высоко оценивает инициативы США на Южном Кавказе»

Азербайджан плодотворно сотрудничает с США в сфере борьбы с терроризмом и глобальными угрозами, также налажено прочное сотрудничество в сфере энергетики, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии, посвященном Дню независимости США.

«В своем письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву президент США Джо Байден подчеркнул стратегическое партнерство между двумя странами в сфере энергетики, а также в борьбе с терроризмом. В то же время он подчеркнул готовность США расширить глобальное и региональное сотрудничество и поддержать Азербайджан в успешном проведении COP29. Все это свидетельствует о прочном фундаменте отношений и обусловило выход взаимодействия на качественно новый уровень», - сказал министр.

Самир Шарифов отметил, что Азербайджан также благодарит и высоко оценивает инициативы США в вопросе установления мира на Южном Кавказе.

Министр добавил, что «мы высоко оцениваем поддержку США усилиям Азербайджана по обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе. Мы демонстрируем свое желание достичь мира в короткие сроки. Признание США лидирующей роли Азербайджана в регионе повышает значимость наших отношений. Мы надеемся, что США будут поддерживать усилия Азербайджана по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, восстановлению экономики в этих регионах, их реинтеграции в экономику страны».