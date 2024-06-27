Кеннеди-младший о дебатах Байдена и Трампа

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший после неудачного выступления президента Джо Байдена на дебатах высказал мысль о том, что де-факто страной управляют совершенно другие люди, сообщает в пятницу Fox News.

«Кажется, что Байден не является человеком, который действительно принимает решения в Белом доме. Я думаю, нашей администрацией управляют совершенно неизвестные нам люди, и это пугает», - утверждает Кеннеди-младший.

По его словам, эти дебаты якобы стали «печальной историей для демократии". По мнению Кеннеди, Байден и экс-президент США Дональд Трамп не ответили на по-настоящему важные вопросы.