Россия готовится к прямому столкновению с НАТО

Российские элиты начали готовиться к войне с НАТО. В начале вторжения РФ в Украину они были в шоке и критиковали Кремль, однако к концу 2023 года начали поддерживать войну: во многом потому, что им стало казаться, что Россия действительно побеждает. Об этом пишет российский журналист Михаил Зыгарь в статье для Foreign Affairs. Выдержки из публикации приводит украинское издание «Страна».

«Мы должны выиграть эту войну. Иначе нам не дадут жить. Плохо быть изгоем в роли победителя, но еще хуже быть изгоем в роли проигравшего. Мы должны победить в этой войне. Иначе они не дадут нам жить. И Россия, конечно, развалится», - заявил анонимно один олигарх.

Российская элита не дискутирует, стоит ли поддерживать Путина, а думает о том, как может закончиться война. В чиновничьей и деловой среде обсуждают, станет ли победой захват Харькова или Киева. Многие в Москве считают, что повторное наступление из Беларуси на украинскую столицу будет более успешным, чем в 2022 году, так как российская армия теперь больше, лучше подготовлена и оснащена, а украинцы устали и не смогут организовать эффективную оборону.

При этом успехов на поле боя в Украине может оказаться недостаточно, так как украинский фронт президент РФ рассматривает лишь как одно из направлений в полномасштабном конфликте с Западом, говорят близкие к нему люди. Чтобы победить своих настоящих врагов в Вашингтоне и Брюсселе, Путин может посчитать, что ему нужно напасть на кого-то из членов НАТО. По мнению российской элиты, наиболее вероятной целью станет Эстония или Латвия.

В прошлом российские элиты не желали рисковать из-за угрозы ядерного конфликта. Но теперь многие из них убеждены, что НАТО не посмеет ответить, потому что считают Запад уставшим и разобщенным. Элиты говорят о возможности развития такого сценария еще до выборов в США, чтобы подорвать шансы Джо Байдена переизбираться. В то же время многие влиятельные люди в РФ думают, что Путин не остановится и в случае победы Дональда Трампа, поскольку он «слишком полюбил войну».

«Мысль о бесконечной войне в Украине ужасает элиту России, которая все еще надеется, что вторжение завершится. Они мечтают как можно скорее вернуться к мирному времени 23 февраля 2022 года. Но пока они молчат. Они не видят пути назад», - резюмируется в статье.