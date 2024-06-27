Силовики нагрянули в астраханскую мечеть видео
Силовики провели рейд в Красной мечети в Астрахани после пятничного намаза. Есть задержанные. В полиции операцию объяснили проверками в отношении мигрантов. Об этом пишет «Радио Свобода».
Посещавшие намаз местные жители рассказали, что силовики блокировали верующих на выходе из мечети, сформировав два узких коридора для прохода, и проверяли документы у всех выходящих. По словам одного из них, к мечети подогнали автобус и несколько микроавтобусов, автобус был наполнен задержанными.
Одному из выходивших из мечети стало плохо – у него случился судорожный припадок. На опубликованных в Сети видео видно, как человек в штатском наносит лежащему на асфальте мужчине удар, затем вместе с силовиками кладет его в автомобиль полиции, слышны возгласы: «Он вырубился!» и «Скорую вызывайте!».
В пресс-службе областного МВД заявили, что рейд проводился для выявления нарушителей миграционного законодательства.