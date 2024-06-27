Силовики провели рейд в Красной мечети в Астрахани после пятничного намаза. Есть задержанные. В полиции операцию объяснили проверками в отношении мигрантов. Об этом пишет «Радио Свобода».

Посещавшие намаз местные жители рассказали, что силовики блокировали верующих на выходе из мечети, сформировав два узких коридора для прохода, и проверяли документы у всех выходящих. По словам одного из них, к мечети подогнали автобус и несколько микроавтобусов, автобус был наполнен задержанными.